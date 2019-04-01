Лучано Спаллетти: "С учетом того, как Икарди себя вел, он должен был остаться вне состава"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал отсутствие Мауро Икарди в матче чемпионата Италии против "Лацио" (0:1). Аргентинский форвард в начале недели вернулся к тренировкам в составе черно-синих.

- С учетом того, как Икарди себя вел, он должен был остаться вне состава. Все видели, что происходило. Думаю, он мог бы сыграть 45 минут, но сейчас правильный момент дать другим шанс. Дисциплина - это характеристика настоящего профессионала, - цитирует Goal Спаллетти.

Из-за разногласий с руководством клуба Икарди не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки. Несмотря на это, форвард остается лучшим бомбардиром команды в сезоне (15 мячей).