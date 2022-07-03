Жена Икарди будет вести собственное шоу на ТВ, если игрок перейдет в «Монцу»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в «Монцу», утверждает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, в случае перехода жена футболиста Ванда Нара будет вести собственное шоу на итальянском телевидении. Такое предложение ей поступило от владельца «Монцы» Сильвио Берлускони.
29-летний игрок в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах за «ПСЖ», забил пять мячей.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
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13
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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