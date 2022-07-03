Жена Икарди будет вести собственное шоу на ТВ, если игрок перейдет в «Монцу»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в «Монцу», утверждает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, в случае перехода жена футболиста Ванда Нара будет вести собственное шоу на итальянском телевидении. Такое предложение ей поступило от владельца «Монцы» Сильвио Берлускони.

29-летний игрок в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах за «ПСЖ», забил пять мячей.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.