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Жена Икарди будет вести собственное шоу на ТВ, если игрок перейдет в «Монцу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к переходу в «Монцу», утверждает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, в случае перехода жена футболиста Ванда Нара будет вести собственное шоу на итальянском телевидении. Такое предложение ей поступило от владельца «Монцы» Сильвио Берлускони.

29-летний игрок в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах за «ПСЖ», забил пять мячей.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Мауро Икарди
ФК Монца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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