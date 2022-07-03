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Сегодня, 22:18

«Лацио» сделал новое предложение по контракту Романьоли

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лацио» сделал новое предложение по контракту защитнику Алессио Романьоли. Римский клуб улучшил свое первоначальное предложение, сообщает инсайдер Николо Скира.

Теперь «орлы» предлагают Романьоли контракт до 2027 года. Зарплата 27-летнего футболиста может составить 3,5 миллиона евро за сезон.

Ранее римский клуб предлагал ему контракт на такой же срок, но с зарплатой в 3 миллиона.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Этим летом у Романьоли истекает срок контракта с красно-черными.

Алессио Романьоли
ФК Лацио
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