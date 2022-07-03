«Лацио» сделал новое предложение по контракту Романьоли

«Лацио» сделал новое предложение по контракту защитнику Алессио Романьоли. Римский клуб улучшил свое первоначальное предложение, сообщает инсайдер Николо Скира.

Теперь «орлы» предлагают Романьоли контракт до 2027 года. Зарплата 27-летнего футболиста может составить 3,5 миллиона евро за сезон.

Ранее римский клуб предлагал ему контракт на такой же срок, но с зарплатой в 3 миллиона.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Этим летом у Романьоли истекает срок контракта с красно-черными.