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«Милан» не планирует продавать защитника Кьера этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» отказывается от продажи защитника Симоне Кьера, сообщает инсайдер Николо Скира.

Некоторые клубы интересовались игроком, но «россонери» не заинтересованы в его продаже.

Большую часть минувшего сезона 33-летний датчанин пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена. Его контракт с красно-черными рассчитан до июня 2024 года.

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер вошел в Зал славы итальянского футбола в апреле получил награду имени Давиде Астори за спасение жизни полузащитника Кристиана Эриксена. У последнего в матче чемпионата Европы 2020 года с Финляндией остановилось сердце, а Кьер первым оказал ему помощь.

ФК Милан
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