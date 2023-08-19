Зейтуллаев рассказал о тренировках под руководством Гасперини

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал о тренировках под руководством Джан-Пьеро Гасперини, который к тому моменту возглавлял молодежную команду.

«Сейчас я понимаю — уже в те года Гасперини опередил развитие итальянского футбола. Он прививал нам стиль, которым сейчас пользуется «Аталанта». Тогда все итальянские тренеры были шаблонными — все учились на Ариго Сакки. Он пошел своим путем. Мы уже тогда играли 3-4-3 или 4-3-3. Двум нападающим было тяжело против наших трех защитников. И наоборот — двум защитникам соперника было сложно против трех форвардов. У нас были свои принципы — мы знали как играть без мяча. Читать нашу игру было тяжело. Гасперини был отличным стратегом. Он всегда идет к своей цели. Ему не особо интересно как у тебя дела и какие у тебя проблемы. Для него существует только результат. В начале мы не понимали итальянский, я даже говорил Будянскому, мол, хорошо, что мы знаем, что он говорит. Он тебя либо ломает, либо ты с ним растешь. Я ведь с ним работал и после. Изучил его метод. Он из игроков вытаскивает все. Запомнилось, как он спросил после нашего приезда по какой методике мы тренировались в России и Узбекистане, какие тесты сдавали. Ему было интересно», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Зейтуллаев перешел в «Ювентус» в 2001 году и провел за клуб два матча. В Италии он также выступал за «Реджину», «Дженоа», «Верону», «Пескару» и «Торино».