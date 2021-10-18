Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Зенит» победит «Ювентус»? Как начинал молодой Каррера. Почему не играет Миранчук? СериАл «СЭ»

14:00
СериАл «СЭ».
СериАл «СЭ».

Сегодня, 18 октября, состоится прямой эфир программы «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ». Начало — в 18.00 (мск).

Говорим о том, что связывает Россию и Италию с Джоном Моттой, бывшим профессиональным футболистом, а сейчас вице-президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
В Росгвардии опровергли информацию о драке между бойцами спецназа на Ставрополье
0