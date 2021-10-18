«Зенит» победит «Ювентус»? Как начинал молодой Каррера. Почему не играет Миранчук? СериАл «СЭ»
14:00
Сегодня, 18 октября, состоится прямой эфир программы «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ». Начало — в 18.00 (мск).
Говорим о том, что связывает Россию и Италию с Джоном Моттой, бывшим профессиональным футболистом, а сейчас вице-президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России.
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