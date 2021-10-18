«Зенит» победит «Ювентус»? Как начинал молодой Каррера. Почему не играет Миранчук? СериАл «СЭ»

Сегодня, 18 октября, состоится прямой эфир программы «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ». Начало — в 18.00 (мск).

Говорим о том, что связывает Россию и Италию с Джоном Моттой, бывшим профессиональным футболистом, а сейчас вице-президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России.