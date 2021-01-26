Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру выздоровел от коронавируса

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он отправился на самоизоляцию из-за положительного теста.

В связи с этим футболист сможет присоединиться к команде уже завтра. 27 января «Юве» сыграет против СПАЛа в 1/4 финала Кубка Италии.

30-летний бразилец в текущем сезоне провел 10 матчей за команду во всех турнирах.