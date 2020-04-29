Защитник «Виченцы» вышел из комы

Защитник молодежной команды «Виченцы» Эдоардо Больцон вышел из комы, сообщает клубный Twitter-аккаунт. Ранее стало известно, что 16-летний футболист перенес экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг, а его состояние было критическим.

— Эдоардо вышел из комы, он в порядке и у врачей остаются положительные прогнозы насчет его здоровья, — говорится в заявлении «Виченцы». — Первое, о чем он подумал — футбол и партнеры по команде. Эдо был очень взволнован, когда увидел доказательства того, что с ним произошло. Мы уверены, что он продолжит бороться с недугом, как всегда боролся на поле.