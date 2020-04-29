Защитник «Виченцы» вышел из комы
Защитник молодежной команды «Виченцы» Эдоардо Больцон вышел из комы, сообщает клубный Twitter-аккаунт. Ранее стало известно, что 16-летний футболист перенес экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг, а его состояние было критическим.
— Эдоардо вышел из комы, он в порядке и у врачей остаются положительные прогнозы насчет его здоровья, — говорится в заявлении «Виченцы». — Первое, о чем он подумал — футбол и партнеры по команде. Эдо был очень взволнован, когда увидел доказательства того, что с ним произошло. Мы уверены, что он продолжит бороться с недугом, как всегда боролся на поле.
Edoardo si ? risvegliato,? fuori pericolo e rimane in prognosi riservata.— L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) April 28, 2020
I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si ? poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevute
Forza Edo??https://t.co/PN4ioKhP7v