Защитник «Торино» Бремер близок к переходу в «Интер»

Защитник «Торино» Глейсон Бремер близок к переходу в миланский «Интер», сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Но этой неделе стороны проведут новую встречу, где попытаются урегулировать последние детали перехода 25-летнего бразильца.

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В прошедшем сезоне бразилец провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.