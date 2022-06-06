В «Монце» исключили переход Златана Ибрагимовича

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани отреагировал на информацию о том, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович может перейти в команду новичка серии А.

«Златан должен вылечиться и восстановиться. Он футболист «Милана» и знает, что мы любим его. Посмотрим», — цитирует Галлиани QS.

Контракт Ибрагимовича с «россонери» истекает в этом месяце. В ближайшее время стороны проведут переговоры о продлении договора на один год.