Защитник Смоллинг продлили контракт с «Ромой» до 2025 года
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг продлил контракт с итальянским клубом, сообщает пресс-служба команды.
33-летний игрок заключил новое соглашение до 2025 года.
«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Ранеее он выступал за команду на правах аренды.
В текущем сезоне защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.
Источник: ФК «Рома»
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|8
|8
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|74
|
3
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|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
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|20
|10
|8
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|70
|
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|
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|
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|
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|10
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|52
|
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|38
|11
|13
|14
|47-48
|46
|
13
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|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|38
|8
|12
|18
|33-46
|36
|
17
|Специя
|38
|6
|13
|19
|31-62
|31
|
18
|Верона
|38
|7
|10
|21
|31-59
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
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|Сампдория
|38
|3
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|25
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|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|3 : 1
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|5 : 2
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|2 : 3
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 1
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|Г
|
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Наполи
|26
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|
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Булай Диа
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|
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Наполи
|10
|
|
Муса Барроу
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|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
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|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|32
|1
|6
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