Защитник Смоллинг продлили контракт с «Ромой» до 2025 года

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг продлил контракт с итальянским клубом, сообщает пресс-служба команды.

33-летний игрок заключил новое соглашение до 2025 года.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Ранеее он выступал за команду на правах аренды.

В текущем сезоне защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.