«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Милана» Эрнандеса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, английский клуб планирует приобрести 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Сообщается, что «россонери» готовы расстаться с Эрнандесом не менее, чем за 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 он сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.