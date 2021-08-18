Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал слухи о возможно уходе из команды нападающего Душана Влаховича.

«Я не знаю, что произойдет, но планирую сохранить Влаховича этим летом. Хочу, чтобы он остался. Но если поступит предложение в размере 100 миллионов евро, то я подумаю», — цитирует Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что игроком заинтересовался «Манчестер Сити». На 21-летнего серба также претендуют «Тоттенхэм» и «Атлетико».

В прошлом сезоне Влахович в составе «Фиорентины» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.