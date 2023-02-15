Защитник Карсдорп: «Я хочу продолжать играть за «Рому»

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп прокомментировал информацию о конфликте с главным тренером клуба Жозе Моуриньо.

«Последние две недели у меня были проблемы с коленями. Но сейчас я чувствую себя хорошо, особенно с физической точки зрения. Я рад вернуться. Я здесь уже шестой год, и мне нравится играть за этот клуб. Что я хочу сказать о проблемах между мной и тренером, так это то, что люди говорили вещи, которые не соответствуют действительности. Я просто хочу играть за «Рому», и, как уже было сказано, я рад вернуться», — цитирует журналист Альфредо Педулла Карсдорпа.

Карсдорп выступает за «Рому» с 2017 года. Срок контракта 28-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Карсдорп принял участие в 11 матчах «Ромы» и не отличился результативными действиями.