Агент Кварацхелии: «Есть интерес со стороны многих клубов, но он сосредоточен на «Наполи»

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, подтвердил интерес других европейских клубов к своему клиенту.

«Есть большой интерес со стороны многих клубов, но он сосредоточен только на «Наполи» — он любит клуб и город. Он не присоединится ни к какому другому итальянскому клубу. Мы еще не получили предложение о новой сделке», — приводит слова агента CalcioNapoli24.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 22-летнего грузинского футболиста 23 матча, 11 голов и 14 передач за неаполитанский клуб.