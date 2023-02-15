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Сегодня, 17:21

Дюрица назвал Кварацхелию лучшим продуктом «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает, что грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии по силам выступать за более статусную команду.

«Вы видите, как Хвича играет в «Наполи»? Это лучший продукт «Локомотива»! Если Кварацхелия будет продолжать в том же духе, то обязательно перейдет в другую команду по итогам сезона. Им уже интересуются многие клубы Европы. Дай бог, чтобы у грузинского продукта «Локо» все получилось, и он перешел в более сильную команду», — приводит слова Дюрицы Sport24.

22-летний футболист находился в системе «Локомотива» в 2019 году. В текущем сезоне Хвича забил 11 мячей и отдал 14 передач в 23 матчах за «Наполи».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-dyuritsa-khvicha-luchshiy-produkt-lokomotiva-day-bog-chtoby-on-pereshel-v-boleye-silnuyu-komandu
Хвича Кварацхелия
Ян Дюрица
Футбол
ФК Наполи
1
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2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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Сассуоло – Наполи
 - : -
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
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18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
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Интер

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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