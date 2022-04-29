«Лацио» взял паузу в переговорах с Романьоли

«Лацио» не может договориться об условиях контракта с защитником «Милана» Алессио Романьоли. Римский луб на данный момент взял паузу в переговорах, сообщает Calciomercato.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В другой клуб он может перейти на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что защитник уже начал переговоры с испанской «Барселоной».

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.