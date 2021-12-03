Защитник «Милана» Кьер выбыл до конца сезона
Защитнику «Милана» Симону Кьеру предстоит перенести операцию на колене. Он выбыл до конца сезона, так как на восстановление у него уйдет около шести месяцев, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В матче 15-го тура серии А против «Дженоа» (3:0), который прошел 1 декабря, футболист получил травму. В ходе полного медицинского обследования выяснилось, что игроку необходима артроскопия левого колена для восстановления поврежденной связки.
На счету 32-летнего футболиста 13 матчей за «Милан» в текущем сезоне.
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