Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи»
«Аталанта» объявила заявку на матч 16-го тура чемпионата Италии против «Наполи». В этот список вошел российский полузащитник Алексей Миранчук.
Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится в субботу, 4 декабря.
В прошлой игре россиянин вышел на замену, появившись на поле в официальном матча впервые за месяц.
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