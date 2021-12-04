Полузащитник «Баварии» Рока может продолжить карьеру в «Роме»
«Рома» интересуется полузащитником «Баварии» Марко Рокой, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб хочет подписать 25-летнего испанца, который недоволен количеством игрового времени в немецкой команде.
В сезоне-2021/22 Рока принял участие в одном матче «Баварии», он вышел на замену в игре 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:1) и провел на поле 23 минуты. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/roma/2021/12/03-87597611/roma_offerto_marc_roca_ecco_chi_e_il_centrocampista_del_bayern_monaco
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю