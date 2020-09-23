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Защитник «Милана» Дуарте заразился коронавирусом

17:27
Леу Дуарте. Фото ФК "Милан".
Леу Дуарте. Фото ФК "Милан".
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Защитник «Милана» Леу Дуарте сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что бразилец сдал тест вчера. Он был помещен на самоизоляцию. Тесты всех остальных игроков и представителей клуба оказались отрицательными.

Согласно протоколу, теперь в клубе будет проведено повторное тестирование. Завтра команде предстоит матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Игра состоится в Милане и начнется в 21.30 по московскому времени.

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