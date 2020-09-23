Защитник «Милана» Дуарте заразился коронавирусом

Защитник «Милана» Леу Дуарте сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что бразилец сдал тест вчера. Он был помещен на самоизоляцию. Тесты всех остальных игроков и представителей клуба оказались отрицательными.

Согласно протоколу, теперь в клубе будет проведено повторное тестирование. Завтра команде предстоит матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Игра состоится в Милане и начнется в 21.30 по московскому времени.