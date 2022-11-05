Защитник «Лечче» Юмтити получил травму
Защитник «Лечче» Самюэль Юмтити не смог доиграть матч 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1). 28-летний француз был заменен на 57-й минуте встречи.
Как сообщает L'Equipe, Юмтити получил травму спины. Для него эта игра была всего лишь третьей за итальянский клуб, в который перешел летом из «Барселоны».
Ранее травмы получили другие игроки сборной Франции Поль Погба, Корентен Толиссо, Майк Меньян и Н'Голо Канте. Они могут пропустить чемпионат мира-2022.
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|
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|3
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|18-8
|27
|
3
|Милан
|12
|8
|2
|2
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|26
|
4
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|8
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|25
|
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|24
|
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|
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|12
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|2
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|
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|13-17
|13
|
14
|Эмполи
|12
|2
|5
|5
|9-17
|11
|
15
|Монца
|12
|3
|1
|8
|11-21
|10
|
16
|Лечче
|13
|1
|6
|6
|10-16
|9
|
17
|Специя
|12
|2
|3
|7
|10-22
|9
|
18
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|
19
|Верона
|12
|1
|2
|9
|11-24
|5
|
20
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|12
|0
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38 тур
|4.11
|22:45
|
Удинезе – Лечче
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Эмполи – Сассуоло
|- : -
|5.11
|17:00
|
Салернитана – Кремонезе
|- : -
|5.11
|20:00
|
Аталанта – Наполи
|- : -
|5.11
|22:45
|
Милан – Специя
|- : -
|6.11
|14:30
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.11
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|6.11
|17:00
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|6.11
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|6.11
|22:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|7
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Мариу Руй
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|12
|1
|4
|
|
Никола Ровелла
Монца, Ювентус
|10
|1
|3
|
|
Хуан Куадрадо
Ювентус
|11
|1
|3
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