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Сегодня, 07:02

Защитник «Лечче» Юмтити получил травму

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лечче» Самюэль Юмтити не смог доиграть матч 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1). 28-летний француз был заменен на 57-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, Юмтити получил травму спины. Для него эта игра была всего лишь третьей за итальянский клуб, в который перешел летом из «Барселоны».

Ранее травмы получили другие игроки сборной Франции Поль Погба, Корентен Толиссо, Майк Меньян и Н'Голо Канте. Они могут пропустить чемпионат мира-2022.

Самюэль Юмтити
ФК Лечче
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 Милан 12 8 2 2 25-13 26
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 Рома 12 8 1 3 16-11 25
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
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 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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 Торино 12 5 2 5 12-14 17
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 Специя 12 2 3 7 10-22 9
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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Удинезе – Лечче
 1 : 1
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 - : -
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Удинезе

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Наполи

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 12 1 4
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