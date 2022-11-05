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Допинг

Сегодня, 06:29

Защитник «Аталанты» Паломино о положительной допинг-пробе: «Уверен это скоро закончится»

Защитник «Аталанты» Паломино рассказал о процессе вокруг его положительной допинг-пробы
Руслан Минаев
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Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино рассказал о ходе дела, связанного с положительным допинг-тестом.

«Я еще раз поговорил с судьей, объяснил ему свою позицию и теперь мне остается только ждать. Уверен, что это скоро закончится. Посмотрим», — цитирует игрока Tuttomercatoweb.

26 июля стало известно, что антидопинговое агентство Италии обнаружило у Паломино анаболический стероид нандролон. Футболист временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты».

После этого, аргентинец запросил встречный анализ первоначального теста и документацию, чтобы их можно было изучить на предмет возможных нарушений.

В прошлом сезоне защитник провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Паломино был вызван в расположение сборной Аргентины.

Футбол
ФК Аталанта
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Удинезе 13 6 5 2 21-13 23
8
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
17
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 1 : 1
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 - : -
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 - : -
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 12 1 4
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Ювентус, Монца

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
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