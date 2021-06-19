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Защитник «Лацио» Раду продлит контракт с клубом, несмотря на интерес «Интера»

08:58
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Защитник «Лацио» Штефан Раду останется в клубе, сообщает Goal.

По информации источника, 34-летний румын был близок к переходу в «Интер» на правах свободного агента. Футболист мог перейти в миланский клуб вместе с бывшим главным тренером римлян Симоне Индзаги, но предпочел согласиться на продление контракта. Сообщается, что игрок подпишет соглашение с «Лацио» на 2 года.

Раду выступает за «Лацио» с января 2008 года. В сезоне-2020/21 румын провел 33 матча за команду, на его счету 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/it/notizie/niente-inter-stefan-radu-ha-trovato-laccordo-per-il-rinnovo/1gwaf65i8hsc1hdh1r2558cmr

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