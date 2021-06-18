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Ибрагимович перенес операцию на колене

22:49
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба.

Ибрагимовичу провели артроскопическую операцию на левом колене. Отмечается, что швед чувствует себя хорошо и скоро приступит к реабилитации.

15 мая «россонери» подтвердили, что швед получил травму колена и пропустит Евро-2020. А 11 июня La Gazzetta dello Sport сообщила, что если операция состоится, то Ибрагимович проведет неопределенное количество времени вне поля.

В сезоне-2020/21 39-летний нападающий провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-06-18/official-statement-zlatan-ibrahimovic

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