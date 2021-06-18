Ибрагимович перенес операцию на колене
22:49
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба.
Ибрагимовичу провели артроскопическую операцию на левом колене. Отмечается, что швед чувствует себя хорошо и скоро приступит к реабилитации.
15 мая «россонери» подтвердили, что швед получил травму колена и пропустит Евро-2020. А 11 июня La Gazzetta dello Sport сообщила, что если операция состоится, то Ибрагимович проведет неопределенное количество времени вне поля.
В сезоне-2020/21 39-летний нападающий провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-06-18/official-statement-zlatan-ibrahimovic
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