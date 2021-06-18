Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба клуба.

Ибрагимовичу провели артроскопическую операцию на левом колене. Отмечается, что швед чувствует себя хорошо и скоро приступит к реабилитации.

15 мая «россонери» подтвердили, что швед получил травму колена и пропустит Евро-2020. А 11 июня La Gazzetta dello Sport сообщила, что если операция состоится, то Ибрагимович проведет неопределенное количество времени вне поля.

В сезоне-2020/21 39-летний нападающий провел 27 матчей за «Милан», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.