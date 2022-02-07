Защитник «Интера» Робин Гозенс рассказал, что отклонил предложение «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно.

«У меня было предложение, но я его отклонил, — приводит слова Гозенса Goal.com со ссылкой kicker. — Это бы поставило под угрозу мои спортивные цели».

Защитник отметил, что всерьез рассматривал предложение «Ньюкасла».

«Думаю, что задуматься о таком предложение — очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другой команде, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо». Тут речь не только обо мне. Я мог бы обеспечить несколько поколений моей семьи на эти деньги», — сказал он.

27 января 27-летний немец перешел в миланский клуб из «Аталанты» на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за клуб из Бергамо.