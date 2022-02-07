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Защитник «Интера» Гозенс — о предложении «Ньюкасла»: «Я мог бы обеспечить несколько поколений моей семьи на эти деньги»

Защитник «Интера» Гозенс рассказал о предложении «Ньюкасла» зимой
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Интера» Робин Гозенс рассказал, что отклонил предложение «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно.

«У меня было предложение, но я его отклонил, — приводит слова Гозенса Goal.com со ссылкой kicker. — Это бы поставило под угрозу мои спортивные цели».

Защитник отметил, что всерьез рассматривал предложение «Ньюкасла».

«Думаю, что задуматься о таком предложение — очень по-человечески. Если есть вариант заработать во много раз больше за ту же работу в другой команде, покажите мне кого-нибудь, кто просто скажет: «Нет, спасибо». Тут речь не только обо мне. Я мог бы обеспечить несколько поколений моей семьи на эти деньги», — сказал он.

27 января 27-летний немец перешел в миланский клуб из «Аталанты» на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за клуб из Бергамо.

Источник: https://www.goal.com/en/news/gosens-reveals-rejected-big-money-transfer-newcastle-january/bltb3c8d940135e2649
Робин Гозенс
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
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 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
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 Торино 23 9 5 9 30-23 32
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 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
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 Специя 23 7 4 12 24-42 25
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 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
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 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
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 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
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 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
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Интер – Милан
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6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
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Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
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Интер

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Сампдория

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 20 1 7
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Милан

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