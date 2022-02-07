Ибрагимович пропустит еще несколько матчей «Милана»

Нападающий Златан Ибрагимович пропустит ближайшие матчи «Милана», сообщает Football Italia.

Травма, полученная шведом в матче против «Ювенуса» 23 января заставит его пропустить не только миланское дерби, но и поединок против «Лацио» в Кубке Италии 9 февраля и матч серии А против «Сампдории» 13 февраля.

В текущем сезоне 40-летнего Златана постоянно донимают различные повреждения, однако он успел провести 19 матчей (1068 минут), забив восемь голов и отдав две голевые передачи.