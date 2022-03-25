Защитник «Болоньи» Аарон Хики может перейти в «Милан»

Защитник «Болоньи» Аарон Хики может продолжить карьеру в «Милане», пишет Scottish Sun.

По данным источника, технический директор клуба Паоло Мальдини занимается поиском футболиста, который сможет конкурировать с Тео Эрнандесом в следующем сезоне.

В текущем розыгрыше Хики провел 27 матчей в серии А, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего защитника в 15 миллионов евро.