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Сегодня, 12:23

«Милан» интересуется полузащитником Хвичей Кварацхелией

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, играющий в аренде в «Динамо» Батуми, может продолжить карьеру в «Милане», сообщает PianetaMilan.

По данным источника, миланцы интересуются игроком на случай, если летом команду покинет Анте Ребич. Ранее «Милан» уже проявлял интерес к Хвиче. «Рубин» просил за 21-летнего игрока 30 миллионов евро.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. 24 марта «Динамо» Батуми арендовал футболиста. В этом сезоне хавбек провел 19 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Хвича Кварацхелия
ФК Милан
ФК Рубин (Казань)
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
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6.01 16:30
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6.01 18:30
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 - : -
6.01 18:30
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 - : -
6.01 22:45
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

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