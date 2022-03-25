«Милан» интересуется полузащитником Хвичей Кварацхелией

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Милане»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, играющий в аренде в «Динамо» Батуми, может продолжить карьеру в «Милане», сообщает PianetaMilan.

По данным источника, миланцы интересуются игроком на случай, если летом команду покинет Анте Ребич. Ранее «Милан» уже проявлял интерес к Хвиче. «Рубин» просил за 21-летнего игрока 30 миллионов евро.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. 24 марта «Динамо» Батуми арендовал футболиста. В этом сезоне хавбек провел 19 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.