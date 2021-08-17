«Рома» претендует на защитника «Шальке» Кабака

Защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в чемпионате Италии. На турецкого футболиста претендует «Рома», сообщает TMW.

Вторую часть минувшего сезона сезона 21-летний защитник провел на правах аренды в «Ливерпуле», однако клуб решил не выкупать футболиста.

Кабак сыграл 9 матчей в чемпионате Англии и получил 3 желтые карточки.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.