Гайич, Сергеев и Сперцян претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в октябре

РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока октября.

На награду претендуют: форвард «Зенита» Иван Сергеев (1 гол и 2 голевые передачи в 3 матчах), нападающий «Ростова» Егор Голенков (1+2), полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (2+0), защитник ЦСКА Милан Гайич (2+0) и голкипер «Рубина» Юрий Дюпин (3 сухих матча из 3).

Победитель будет определен по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов и болельщиков.

Лучшим игроком сентября в РПЛ стал нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья.