«Ювентус» запросил у «ПСЖ» информацию о состоянии Икарди
«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб запросил информацию о состоянии 28-летнего аргентинца, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
При этом официального предложения по трансферу «Юве» пока не делал. Туринский клуб хотел бы взять игрока в аренду с опцией выкупа.
В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» готов продать форварда за 30 миллионов евро.
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