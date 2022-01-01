«Ювентус» запросил у «ПСЖ» информацию о состоянии Икарди

«Ювентус» продолжает интересоваться нападающим «ПСЖ» Мауро Икарди. Туринский клуб запросил информацию о состоянии 28-летнего аргентинца, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

При этом официального предложения по трансферу «Юве» пока не делал. Туринский клуб хотел бы взять игрока в аренду с опцией выкупа.

В текущем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил 5 голов. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появлялась информация, что «ПСЖ» готов продать форварда за 30 миллионов евро.