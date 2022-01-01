Инсинье обсуждает последние детали контракта с «Торонто»
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье намерен продолжить карьеру в «Торонто». Он обсуждает финальные детали контракта с клубом МЛС, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее появлялась информация, что 30-летний итальянец подпишет контракт на несколько лет. Его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год (до выплаты налогов). Бонусная часть может вырасти до 4,5 миллиона.
Дйствующий контракт Инсинье с «Наполи» истекает предстоящим летом.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
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