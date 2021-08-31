«Ювентус» выступил с трогательным заявлением по поводу ухода Криштиану Роналду

«Ювентус» на своем сайте опубликовал сообщение в честь Криштиану Роналду, который ушел в «Манчестер Юнайтед».

«В тот июльский день, когда Криштиану прибыл в Турин, в воздухе витало электричество великих событий, которые все будут помнить еще много лет, — говорится в сообщении. — Фанаты «Ювентуса» приняли Роналду как короля и с нетерпением ожидали его появления на поле, чтобы поддержать его. Фанаты хотели прожить потрясающую историю, какой она в итоге и получилась.

Первые несколько событий оставили незабываемые впечатления: первая прогулка в Вильяр-Пероса, первый официальный матч в Вероне против «Кьево», первый гол, первый крик «Сиииии». Затем пошли первые трофеи: Суперкубок, который удалось выиграть во многои благодаря Роналду, первый чемпионат, в этом году первый Кубок Италии и титул лучшего бомбардира.

Ну и, конечно, голы, много голов. Он стал первым игроком в истории «Ювентуса», который забил не менее 100 голов во всех соревнованиях за первые три сезона в команде. С момента прихода в серию А Роналду забил 81 гол, что как минимум на 10 голов больше, чем кто-либо другой за те же сезоны.

Наряду со званием лучшего бомбардира в Италии он стал первым игроком, который сидел на троне лучших бомбардиров и в серии А, и в испанской Примеры, и в английской премьер-лиги. Вместе мы пережили много незабываемых моментов. Можно было бы вспоминать их вновь, переживать заново и рассказать. Но это необязательно, ведь у каждого есть свой особый момент в памяти, связанный с Криштиану Роналду.

У всех есть и общие эмоции, которые не нужно стирать, и каждый всегда будет помнить свои чувства, когда он шел вместе с Криштиану по этому участку жизненного и футбольного пути. Сегодня соглашение, подписанное 10 июля три года назад, расторгнуто. Но то, что произошло за это время, останется в памяти. И это было невероятное путешествие».

Напомним, о переходе 36-летнего форварда из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стало известно 27 августа. Сделка оценивается в 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.

В составе «МЮ» Роналду выступал ранее с 2003 по 2009 год. Португалец трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.