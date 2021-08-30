«Специя» подписала трех игроков

«Специя» подписала полузащитника «Сассуоло» Мехди Бурабия, нападающего «Браги Леандру Санку и нападающего «СПАЛа» Микаэля Эллертсона, сообщает официальный сайт клуба.

После двух стартовых туров серии А «Специя» занимает 15-е место. Команда набрала одно очко. В первом туре «Специя» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а затем уступила «Лацио» (1:6).