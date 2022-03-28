«Ювентус» возобновил интерес к Мемфису Депаю

«Ювентус» возобновил интерес к нападающему «Барселоны» Мемфису Депаю, сообщает Mundo Deportivo.

«Бьянконери» хотели подписать его бесплатно летом, когда у него закончился контракт с «Лионом», но тогда игрок выбрал команду из Каталонии.

Сам футболист сейчас хочет сменить клуб, так как потерял место в основном составе каталонцев после прихода на пост главного тренера Хави. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.