Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:00

Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии по футболу к чемпионату Европы-2024

Роберто Манчини останется главным тренером сборной Италии
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Турцией о том, что продолжит тренировать национальную команду.

«Несмотря на огромное разочарование, я доволен тем, что проделанную нами за четыре года работу ценят. Сейчас у нас есть возможность добавить в состав молодых футболистов, которые, я надеюсь, будут получать свои шансы в клубах. Эта сборная могла выиграть чемпионат мира при небольшом усилении.

Безусловно, в следующих матчах будут изменения. Нужно подготовить команду к чемпионату Европы-2024, который пройдет через два года. Это наша работа. Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С ЧМ придется подождать, но мне нравится эта работа, и я хочу осуществить здесь нечто важное. Если взять за скобки наше разочарование, то все остальное идет своим чередом", — приводит слова Манчини Football Italia.

24 марта сборная Италии со счетом 0:1 проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Итальянцы второй раз подряд не смогли квалифицироваться на мировое первенство.

Источник: https://football-italia.net/mancini-reveals-truth-about-his-future-as-italy-coach/
Роберто Манчини
Футбол
Сборная Италии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
2
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
Футболисты сборной США преждевременно отпраздновали выход в финальную часть ЧМ-2022
Карпин: «Сборная России по футболу в идеале должна получить право сыграть в стыках»
Португалия — Северная Македония: Роналду и Ко не выйдут на ЧМ-2022?
«Такой поступок нельзя назвать спортивным». Журова — о преждевременном праздновании сборной США выхода на ЧМ
Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022
Тренер сборной Канады: «Мы вышли на чемпионат мира. Мы доказали, что мы футбольная страна»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости