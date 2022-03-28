Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии по футболу к чемпионату Европы-2024

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Турцией о том, что продолжит тренировать национальную команду.

«Несмотря на огромное разочарование, я доволен тем, что проделанную нами за четыре года работу ценят. Сейчас у нас есть возможность добавить в состав молодых футболистов, которые, я надеюсь, будут получать свои шансы в клубах. Эта сборная могла выиграть чемпионат мира при небольшом усилении.

Безусловно, в следующих матчах будут изменения. Нужно подготовить команду к чемпионату Европы-2024, который пройдет через два года. Это наша работа. Я хотел выиграть Евро и чемпионат мира. С ЧМ придется подождать, но мне нравится эта работа, и я хочу осуществить здесь нечто важное. Если взять за скобки наше разочарование, то все остальное идет своим чередом", — приводит слова Манчини Football Italia.

24 марта сборная Италии со счетом 0:1 проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года. Итальянцы второй раз подряд не смогли квалифицироваться на мировое первенство.