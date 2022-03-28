«Наполи» готов платить Кулибали 5 миллионов евро в год и сделать его капитаном команды

«Наполи» хочет удержать в команде защитника Калиду Кулибали и продлить контракт с футболистом, сообщает Calciomercato.

Нынешний договор 30-летнего сенегальца истекает летом 2023 года. По новому соглашению клуб готов платить ему 5 миллионов евро за сезон.

Также «Наполи» готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, который уже согласовал контракт с клубом из МЛС.

В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В составе сборной Сенегала Кулибали стал победителем Кубка африканских наций 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.