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Сегодня, 17:17

«Наполи» готов платить Кулибали 5 миллионов евро в год и сделать его капитаном команды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Калиду Кулибали.
Фото AFP

«Наполи» хочет удержать в команде защитника Калиду Кулибали и продлить контракт с футболистом, сообщает Calciomercato.

Нынешний договор 30-летнего сенегальца истекает летом 2023 года. По новому соглашению клуб готов платить ему 5 миллионов евро за сезон.

Также «Наполи» готов сделать Кулибали новым капитаном команды после ухода Лоренцо Инсинье, который уже согласовал контракт с клубом из МЛС.

В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

В составе сборной Сенегала Кулибали стал победителем Кубка африканских наций 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Наполи
Калиду Кулибали
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
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 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
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Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
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Милан – Рома
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6.01 22:45
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Джованни Симеоне

Верона

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Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Рома

 23 1 8
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