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Сегодня, 17:42

«Ювентус» вошел в число претендентов на Марсьяля

Иван Шитик
Корреспондент

«Ювентус» обратил внимание на нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Туринский клуб может попробовать приобрести 26-летнего француза в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

В составе «МЮ» футболист играет с 2015 года, перейдя из «Монако». В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее главный тренер клуба Ральф Рангник сказал, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2). Однако француз опроверг эти слова.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
7
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
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 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
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 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
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 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
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Ювентус – Удинезе
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16.01 14:30
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Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
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17.01 20:30
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Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Ромеро Луис Альберто

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И К Ж
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Роберто Сориано

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