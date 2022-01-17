«Ювентус» вошел в число претендентов на Марсьяля

«Ювентус» обратил внимание на нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Туринский клуб может попробовать приобрести 26-летнего француза в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

В составе «МЮ» футболист играет с 2015 года, перейдя из «Монако». В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее главный тренер клуба Ральф Рангник сказал, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2). Однако француз опроверг эти слова.