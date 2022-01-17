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Сегодня, 15:07

Защитник «Дженоа» ушел в аренду в турецкий клуб

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Дженоа» Давиде Бираски перешел в клуб «Фатих Карагюмрюк». Турки арендовали 27-летнего итальянца до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Контракт Бираски с «Дженоа» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел 14 матче в чемпионате Италии и 2 — в Кубке страны.

ФК Дженоа
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