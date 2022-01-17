Защитник «Дженоа» ушел в аренду в турецкий клуб

Защитник «Дженоа» Давиде Бираски перешел в клуб «Фатих Карагюмрюк». Турки арендовали 27-летнего итальянца до конца сезона, сообщает сайт клуба.

?HO? GELD?N DAVIDE BIRASCHI

???



Genoa'n?n 27 ya??ndaki ?talyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiral?k olarak anla?maya vard?k. pic.twitter.com/i6FllZgOqB — VavaCars Fatih Karag?mr?k SK (@karagumruk_sk) January 17, 2022

Контракт Бираски с «Дженоа» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел 14 матче в чемпионате Италии и 2 — в Кубке страны.