Защитник «Дженоа» ушел в аренду в турецкий клуб
Защитник «Дженоа» Давиде Бираски перешел в клуб «Фатих Карагюмрюк». Турки арендовали 27-летнего итальянца до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Контракт Бираски с «Дженоа» рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне он провел 14 матче в чемпионате Италии и 2 — в Кубке страны.
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|48
|
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|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
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|21
|12
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|3
|44-26
|42
|
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|41
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|27
|
14
|Удинезе
|20
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|8
|8
|28-36
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
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|Дженоа
|21
|1
|9
|11
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|Салернитана
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|3
|2
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|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 3
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|2 : 0
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|2 : 4
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|1 : 0
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|0 : 0
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
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Итан Ампаду
Венеция
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