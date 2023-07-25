«Ювентус» ведет переговоры с хавбеком «Айнтрахта» Линдстремом

«Ювентус» ведет переговоры с полузащитником «Айнтрахта» и сборной Дании Йеспером Линдстремом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист в туринском клубе может стать потенциальным вариантом на замену Федерике Кьезе, который может покинуть команду летом.

В прошлом сезоне спортсмен провел 27 матчей в чемпионате Германии, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.