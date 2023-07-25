Бернардески заявил о готовности вернуться в серию А
Итальянский вингер «Торонто» Федерико Бернардески признался, что рассматривает возможность возвращения в серию А.
29-летний футболист перешел в «Торонто» из «Ювентуса» на правах свободного агента летом 2022 года.
«Италия — моя родина, и вообще-то я скучаю по ней. Впрочем, я лишь могу сказать, что я игрок «Торонто», но если поступят какие-то предложения, то мы с клубом будем готовы их рассмотреть. Всегда приятно знать об интересе к тебе со стороны других клубов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Бернардески Sky Sport Italia.
Всего Бернардески провел за «Торонто» 36 матчей, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
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|Удинезе
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|0
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13
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|0
|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
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|0-0
|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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