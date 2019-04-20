"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии

"Ювентус" в матче 33-го тура серии А обыграл "Фиорентину" (2:1) и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. Всего у туринцев – 35 скудетто (без учета двух в сезонах-2004/05 и 2005/06, которых "Старая синьора" лишилась после коррупционного скандала).

Победным стал мяч защитника гостей Хермана Пессельи, который отправил мяч в свои ворота. Туринский клуб набрал 87 очков и за шесть матчей до конца чемпионата стал недосягаемым для "Наполи", идущим на втором месте.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Ювентус" – "Фиорентина" – 2:1 (1:1)

Голы: Миленкович, 6 (0:1). Сандру, 37 (1:1). Пеццела, 53 – в свои ворота (2:1).

"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, Сандру, Ругани, Жоау Канселу, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 65), Эмре Джан, Криштиану Роналду, Куадрадо (Де Шильо, 87), Бернардески (Кин, 74).

"Фиорентина": Лафон, Пеццела, Чеккерини, Ганцко, Миленкович, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Верету, Миральяс (Фернандес, 80), Симеоне, Кьеза (Муриэль, 66).

Предупреждение: Жерсон, 80.

Судья: Паскуа (Италия).

20 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".