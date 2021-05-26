«Ювентус» уволит спортивного директора Паратичи

Руководство «Ювентуса» приняло решение расстаться со спортивным директором Фабио Паратичи, сообщает в Twitter журналист Марк Контейро.

Контракт Паратичи с «Ювентусом» истекает 30 июня 2021 года. Его продление долгое время являлось лишь формальностью, но последние результаты «старой синьоры» заставили руководство задуматься о целесообразности нового соглашения.

Клуб занял 4-е место по итогам сезона в серии А и вышел в Лигу чемпионов. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка Италии.