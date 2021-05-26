Президент «Фиорентины» высказался о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Контракт начнет действовать с 1 июля 2021 года.

«Я очень рад, что могу объявить о назначении Дженнаро Гаттузо тренером «Фиорентины». Убежден, что он, уже имеющий большой опыт, поможет нам в нашем росте и что его профессиональная и человеческая история представляет для клуба важную гарантию решимости, компетентности и стремления к победе.

Также хочу поблагодарить руководство за их командную работу, которая позволила всего за несколько дней до окончания сезона провести столь важные переговоры для будущего клуба», - приводит слова Коммиссо официальный сайт клуба.

В мае пост главного тренера покинул Джузеппе Якини, который возглавлял команду с марта 2021 года. Под руководством 57-летнего специалиста «фиалки» финишировали на 13-м месте в чемпионате Италии. Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.