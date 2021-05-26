Спаллетти дал согласие возглавить «Наполи»
15:01
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет видеть на посту главного тренера клуба Лучано Спаллетти. Итальянский специалист дал согласие возглавить команду, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Стороны ведут активные переговоры. Зарплата Спаллетти может составить 3,5 миллиона евро в год.
Последним местом работы Спаллетти является «Интер», который он покинул в 2019 году.
Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Наполи» после окончания сезона и ушел в «Фиорентину». Неаполитанцы заняли 5-е место в серии А по итогам сезона.
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