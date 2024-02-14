«Болонья» победила «Фиорентину»

«Болонья» дома обыграла «Фиорентину» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев в начале встречи забил Риккардо Орсолини, в добавленное ко второму тайму время точку в игре поставил Йенс Одгор.

«Болонья» одержала третью победу в серии А подряд. Команда Тьяго Мотты набрала 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. «Болонья» отстает от идущей четвертой «Аталанты» (42) по дополнительным показателям.

«Фиорентина» с 37 очками — на 8-й строчке.