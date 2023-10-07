Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что допускает возможную работу в чемпионате Саудовской Аравии.

«Сейчас я в «Роме», я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

Португальский специалист ранее возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Рома» уволит Моуринью, если клуб проиграет «Кальяри».