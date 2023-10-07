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Моуринью: «Я верю, что буду работать в Саудовской Аравии»

Виктория Кравченко
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Жозе Моуринью.
Фото AFP

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что допускает возможную работу в чемпионате Саудовской Аравии.

«Сейчас я в «Роме», я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда это произойдет, но я уверен, что обязательно это сделаю», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

Португальский специалист ранее возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Рома» уволит Моуринью, если клуб проиграет «Кальяри».

На данный момент римляне занимают 13-е место в серии А. Команда набрала 8 очков за 7 туров.

ФК Рома
Жозе Моуринью
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13
 Дженоа 7 2 2 3 10-11 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
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17
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18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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