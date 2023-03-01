«Ювентус» переиграл «Торино» в первом матче Погба после возвращения в туринский клуб

«Ювентус» выиграл у «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Альянц».

В первом тайме команды обменялись двумя голами. После перерыва забивали только хозяева — сначала Бремер вывел «Юве» вперед, а затем он уже ассистировал Адриану Рабьо.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

В этой встрече на 69-й минуте на поле вышел полузащитник Поль Погба. Это был его первый матч после возвращения в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

«Ювентус» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Торино» идет на 9-й строчке — 31 очко.