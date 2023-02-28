Моуринью — о поражении от «Кремонезе»: «Немного не повезло, но ответственность лежит на нас»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Кремонезе» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Нельзя оправдываться усталостью, мы играли в четверг, а сегодня вторник. Нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Не хватало накала, желания выиграть матч. Казалось, что одна команда хочет победить больше, чем другая, но это не так. Такое ощущение, что одна команда считала этот матч игрой всей жизни, а другая нет. Мы не заслужили проигрыша, но и не заслужили победы. После того, как сравняли счет, мы думали, что победный гол может прийти. Затем последовал пенальти и проигрыш в игре, который мы не заслуживали», — цитирует Dazn Моуринью.
«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 45 очков. «Кремонезе» занимает 20-е место с 10 баллами.
В следующем туре «Рома» сыграет против «Ювентуса» 5 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|24
|21
|2
|1
|58-15
|65
|
2
|Интер
|24
|15
|2
|7
|44-28
|47
|
3
|Милан
|24
|14
|5
|5
|41-30
|47
|
4
|Лацио
|24
|13
|6
|5
|40-19
|45
|
5
|Рома
|24
|13
|5
|6
|31-21
|44
|
6
|Аталанта
|24
|12
|5
|7
|42-28
|41
|
7
|Болонья
|24
|10
|5
|9
|31-33
|35
|
8
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|24
|7
|10
|7
|33-30
|31
|
11
|Монца
|24
|8
|5
|11
|28-34
|29
|
12
|Фиорентина
|24
|7
|7
|10
|27-30
|28
|
13
|Эмполи
|24
|6
|10
|8
|22-31
|28
|
14
|Сассуоло
|24
|7
|6
|11
|27-35
|27
|
15
|Лечче
|24
|6
|9
|9
|24-27
|27
|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
|24
|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|5
|15
|20-37
|17
|
19
|Кремонезе
|24
|1
|9
|14
|19-43
|12
|
20
|Сампдория
|24
|2
|5
|17
|11-39
|11
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 2
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|2 : 0
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|0 : 3
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|1 : 0
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|2 : 1
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|22
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|15
|1
|0